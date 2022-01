Escolas públicas fazem acordos com farmácias para testar alunos

As escolas vão fazer acordos com as farmácias locais para realizar testes de despistagem à Covid-19 aos seus alunos, revelou esta quinta-feira o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

"Vamos celebrar um protocolo com a Associação Nacional das Farmácias (ANF), que vai permitir que os nossos alunos possam ser todos testados a custo zero para as famílias e para as escolas", revelou à Lusa o presidente da ANDAEP, Filinto Lima, no final da reunião 'online' que se realizou hoje de manhã entre as duas entidades.

A informação sobre o acordo deverá chegar na segunda-feira aos associados da ANDAEP e caberá a cada escola definir a forma como pretende fazer a campanha de despistagem aos seus alunos.