O Conselho de Escolas (CE), órgão formado por diretores que representa as escolas junto do Ministério da Educação, emitiu uma recomendação para que a avaliação externa dos alunos repita este ano o formato dos dois últimos. Recomenda que os exames do 9º ano e as provas de aferição voltem a ser suspensos, e que os do Secundário se realizem apenas para acesso ao Ensino Superior.