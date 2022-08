O Ministério da Educação anunciou que no próximo ano letivo, previsto arrancar entre 13 e 16 de setembro, não haverá “medidas específicas para as escolas” de prevenção da Covid-19. “Compete a cada um o cumprimento de medidas não farmacológicas de prevenção da infeção”, afirmou o ME ao Público, suportando a sua posição no momento atual da pandemia, e tendo também em conta a norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) em vigor.









O Governo admite, contudo, alterar a sua posição caso a evolução da situação o justifique. “O ME e a DGS estão em permanente articulação, no sentido de aplicar quaisquer outras medidas que venham a ser determinadas, fruto da evolução da pandemia.”

Não houve ainda uma informação oficial às escolas, tendo as associações de diretores exigido uma posição do ME. Na fase aguda da pandemia, foi obrigatório o uso de máscara nas escolas, bem como medidas de desinfeção, horários desfasados e circuitos de circulação.