O Ministério da Educação baniu mais de 50 alimentos considerados não saudáveis dos bares das escolas, mas os problemas com a alimentação no setor são mais vastos e não ficam resolvidos.O alerta é da bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que chama a atenção para a falta de especialistas envolvidos no que devem comer quase 1,3 milhões de alunos das escolas públicas.