O Ministério da Educação quer que os diretores passem a combinar entre si a oferta de horários conjuntos para professores. O objetivo é lançar horários completos, mais atrativos para docentes contratados a termo, que dariam aulas em mais do que uma escola duma área próxima.



“Pretende-se que as escolas articulem as suas contratações, tendo em vista, quando possível, o lançamento agregado de necessidades, já organizadas em horários completos e compatíveis”, refere o site do Governo, num texto com perguntas e respostas para tentar esclarecer as alterações que pretende efetuar ao modelo de recrutamento de professores.









