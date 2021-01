O primeiro-ministro, António Costa, disse esta segunda-feira que as escolas vão manter-se abertas em ensino presencial, lembrando que "as ondas de crescimento de pandemia" ocorreram em tempos de pausa letiva.

"Não se justifica alterar a decisão tomada relativamente ao funcionamento das escolas", anunciou António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros, realizada para rever as restrições para o combate à pandemia aprovadas na passada quinta-feira.