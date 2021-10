Até ao final da década o sistema de ensino português deve perder 50 mil professores, uma das consequências do envelhecimento da profissão. A falta de atratividade do ofício, que desmotiva os mais jovens, e a aposentação anual de milhares de docentes – este ano estima-se em 2100, para o ano devem aposentar-se 2800 – levam a que as escolas tenham cada vez menos profissionais.