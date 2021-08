Escolas vão receber mais 6581 professores

O Ministério da Educação divulgou esta sexta-feira, a mais de um mês do início das atividades letivas, as listas de colocação de professores em mobilidade interna e contratação inicial: vão mudar de escola mais de 13 500 docentes (mas há 400 que ficam a aguardar colocação em Reserva de Recrutamento) e conseguiram contrato 6581 professores.Os professores agora colocados terão de proceder à aceitação na aplicação eletrónica da Direção-Geral da Administração Escolar, até à próxima terça-feira. Se o não fizerem, a colocação será anulada, e no caso dos professores de carreira, serão alvo de um processo disciplinar, enquanto nos restantes casos, a não aceitação impede que concorram durante o ano letivo 2021-22. Os docentes colocados têm de se apresentar no agrupamento de escolas até 72 horas após a colocação. No entanto, quem estiver de férias pode apresentar-se apenas no dia 1 de setembro. “Nos casos em que a apresentação por motivo de férias, maternidade, doença ou outro motivo previsto na lei não puder ser presencial, deve o candidato colocado, por si ou por interposta pessoa, comunicar o facto ao agrupamento de escolas ou escola não agrupada com apresentação, no prazo de cinco dias úteis, do respetivo documento comprovativo”, refere o decreto-lei que rege o regime de recrutamento de professores.