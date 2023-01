Os serviços mínimos (SM) decretados na greve de professores e funcionários marcada pelo STOP obrigam as escolas a acolher mais de 120 mil crianças e alunos, que correspondem a cerca de 10% do total de 1,3 milhões do ensino público. No acórdão que fixa SM a partir de amanhã, o tribunal arbitral refere que serão abrangidas cerca de 83 mil crianças com necessidades específicas.









