Escolas vão ter menu vegetariano

Ministério da Educação recomenda troca do sal pela salicórnia.

Por Bernardo Esteves | 09:02

As escolas vão ter de passar a servir pratos vegetarianos, de acordo com o documento ‘Orientações sobre ementas e refeitórios escolares’, publicado ontem pela Direção-Geral da Educação, com o apoio do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde.



A aposta na dieta mediterrânica é outro dos pontos fortes do documento, no qual se defende a "substituição total do sal por salicórnia em natureza ou seca". Enquanto tal não suceder, é sugerido que os pratos tenham um limite de 20 gramas de sal por cada 100 refeições.



Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, nota que atualmente já algumas escolas oferecem menu vegetariano. "Os alunos tinham de avisar os serviços na véspera. A partir de agora temos de disponibilizar sempre essa alimentação. As escolas farão um esforço para cumprir ", afirma, frisando que "é importante dar formação aos cozinheiros".



O diretor defende que haja pelo menos um nutricionista em cada direção regional de educação. O documento recomenda ainda o uso de apenas azeite virgem e extra virgem.



Ementas elaboradas por nutricionistas

O documento do Ministério da Educação determina que as ementas sejam "elaboradas, sempre que possível, por um nutricionista". Caso não seja possível "a escola deve recorrer a um parecer vinculativo de um destes técnicos".



PORMENORES

Bifes de tofu com arroz

O Governo sugere pratos vegetarianos como empadão de legumes, cogumelos grelhados com arroz e feijão e bifes de tofu com arroz de legumes.



Caldeiradas e açordas

Entre as recomendações gerais, consta a incorporação nas ementas de caldeiradas, açordas, ensopados e jardineiras, de forma gradual, até atingir uma refeição por semana.