Escolas voltam a servir refeições durante o verão a milhares de alunos carenciados

Apesar do arranque dass férias escolares, várias escolas vão continuar a servir refeições a milhares de alunos durante o verão.Seja por participarem em atividades lúdicas, seja por necessidade, os alunos vão poder continuar a comer nos estabelecimentos escolares mesmo durante as férasDe acordo com a imprensa nacional desta segunda-feira, que cita dados do Ministério da Educação, pelo menos 36 escolas servirão refeições em julho. Dois estabelecimentos garantiram já o serviço para agosto.Em 2021 foram servidas 36 mil refeições, um valor inferior ao registado em 2020 - mais de 41 mil.