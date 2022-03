As escolas do Ensino Pré-Escolar e do 1º ciclo vão receber, mais uma vez, 100 mil kits de higiene oral para distribuir pelos alunos, mas o CM apurou que os conjuntos são de origem espanhola, adquiridos por ajuste direto com a Spanish Kits Company, empresa sediada em Madrid, por 161 mil euros (mais IVA, num valor total de 198 mil euros).