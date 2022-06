Uma escultura em pedra que alude ao ato sexual entre um homem e uma mulher está a causar polémica em Santa Cruz da Trapa, no concelho de São Pedro do Sul.



“Como toda a obra de arte, uns gostam, outros mais ou menos, e outros detestam. É o que acontece com esta minha obra. Eu já esperava diferentes sensações das pessoas”, disse esta terça-feira ao Correio da Manhã o escultor Custódio Almeida, que demorou dois anos a fazer a estátua.









Ver comentários