Escuteiros entregam desenhos a instituições em Carrazeda de Ansiães

Os escuteiros do Agrupamento 658 de Carrazeda de Ansiães entregaram, em forma de homenagem, 42 desenhos a instituições do concelho que estão "de portas abertas" e na linha da frente, em tempo de pandemia.

"Queríamos de alguma forma homenagear de uma forma simples e singela, aqueles que tiveram na linha da frente nesta pandemia da Covid-19", diz ao CM Teresa Bastos, chefe do Agrupamento.

No ato da entrega, a responsável realça que "as pessoas receberam muito bem a iniciativa, algumas até emocionados com este gesto simples. O nosso objetivo foi cumprido, conseguir um sorriso destas pessoas".

Receberam o desenho os bombeiros voluntários, o centro de saúde, a GNR, junta de freguesia, instituições de apoio a idosos e farmácias.





