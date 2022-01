Esgotadas senhas digitais para vacinação no Portal Covid-19, confirmam autoridades

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) confirmaram esta quinta-feira uma "instabilidade" no Portal Covid-19 motivada pela "elevada procura" e adiantaram que as senhas digitais para vacinação para o dia desta quinta-feira estão esgotadas.

Segundo o comunicado da SPMS, as senhas digitais para hoje "estão já esgotadas em vários centros de vacinação", acrescentando que "nos próximos dias serão disponibilizadas mais senhas para agendamento de vacinação na modalidade 'casa aberta'".

De acordo com os serviços do Ministério da Saúde, o acesso ao portal está a ser dificultado por uma "instabilidade" provocada pela "elevada procura", estando a SPMS "a realizar intervenções técnicas para garantir a melhoria do desempenho do portal".