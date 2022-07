Os moradores da Rua Aquilino Ribeiro, em Marvila (Lisboa), estão revoltados com o esgoto que corre há mais de dois anos para a via pública e que gera um “autêntico atentado ao meio ambiente e à saúde pública”.Numa carta dos eleitos da CDU de Marvila endereçada ao delegado de Saúde, descrevem que a situação piorou, nos últimos dias, por terem sido “aparadas as ervas que cobriam as lamas e águas lixiviantes”., o presidente da junta de freguesia, José António Videira, garante: “Temos feito um esforço, junto da câmara para dar atenção e resposta efetiva. Há situações que permanecem. Esperemos que sejam resolvidas rapidamente.”