Espaços amplos e testes rápidos: o que aconselha a DGS para as reuniões familiares no Natal

A poucos dias do Natal e da passagem de ano, a Direção-Geral de Saúde faz um apelo a que as festas sejam feitas em segurança. Para isso, recomenda a realização de testes rápidos ou autotestes e grupos mais pequenos de pessoas, idealmente pertencentes à mesma bolha familiar/social e a escolha de espaços amplos e ventilados.O momento das refeições ou de consumo de bebidas deve ser feito "com o devido distanciamento entre os convidados, aplicando medidas simples, comoa utilização de mais do que uma mesa, sempre que possível", diz o comunicado.A máscara deve ser mantida quando não se estiver a consumir alimentos ou bebidas, particularmente na presença de pessoas mais vulneráveis, que devem ser ainda mais protegidas.A DGS relembra ainda que o plano de vacinação continua a decorrer com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para os adultos e a vacinação das crianças: "A evidência científica demonstrou que a vacina é a medida mais eficaz para reduzir as complicações associadas à infeção por SARS-CoV-2".