Espanha deixa Tejo à míngua de oxigénio

Situação pode colocar em causa a sobrevivência dos peixes e o abastecimento público.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

A água vinda de Espanha provocou uma diminuição dos níveis de oxigénio no rio Tejo, nomeadamente na albufeira de Fratel, no concelho de Vila Velha de Ródão, o que pode colocar em causa a sobrevivência dos peixes e até a qualidade da água para abastecimento público.



A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tutelada pelo ministro do Ambiente, viu-se obrigada a comunicar a situação à Direção-Geral de Saúde (DGS) e à Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL).



A Direção-Geral de Água de Espanha também foi alertada pela APA, no sentido de serem adotadas medidas de gestão de caudais a montante, na parte espanhola da bacia, que contribuam de forma efetiva para reduzir o risco de degradação da qualidade da água.



Ao CM fonte da APA referiu que "Portugal e Espanha já iniciaram [há quase um ano] conversações sobre a revisão dos regimes de caudais no rio Guadiana e Portugal sinalizou interesse em fazê-lo também no caso do Tejo – nomeadamente, convergindo para um regime de caudais diários". De acordo com a mesma fonte, "prosseguem, por isso, conversações técnico-diplomáticas".



Questionada se Espanha já tinha referido que medidas concretas iria levar a cabo para responder ao alerta, a APA referiu apenas que "as autoridades de ambos os países estão em comunicação diária ". Da parte da Direção Geral da Água espanhola não foi possível obter resposta até ao fecho da edição.



A redução da qualidade da água foi detetada na sequência da monitorização regular que a APA faz ao rio Tejo. Segundo a agência, "os valores registados para o parâmetro oxigénio dissolvido têm vindo a decrescer para valores inferiores ao limite mínimo de qualidade (5 mg/l) potenciando riscos para a subsistência e a sobrevivência da fauna piscícola".



Obrigar país vizinho a mudar práticas e a tratar as águas

A Associação Zero pediu vigilância apertada face ao agravamento da qualidade da água do Tejo e defendeu a revisão da Convenção de Albufeira. Paulo Constantino, da proTEJO, sublinhou que Portugal deve pedir a Espanha que cumpra a Convenção para que a água que chega a Portugal tenha condições.



O ambientalista refere que Espanha tem de tratar as águas residuais urbanas e adequar as práticas da agricultura intensiva para evitar escorrências de água com fertilizantes.



Monitorização diária com sondas automáticas

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) faz uma monitorização regular da evolução da qualidade da água ao longo do rio Tejo. Essa monitorização é diária.



Os dados são obtidos em tempo real através de sondas automáticas instaladas na albufeira de Fratel, no troço principal do rio Tejo, o que permite antecipar episódios de poluição e assim atuar de uma forma preventiva.



1998

ano em que Portugal e Espanha assinaram a Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas (Convenção de Albufeira). Está em vigor desde janeiro de 2000.



Tejo nasce em Espanha

O rio Tejo nasce a 1 593 metros de altitude, em Espanha, no local conhecido como Fuente de García, no município de Frías de Albarracín, na província de Teruel. Tem 1007 quilómetros de extensão, dos quais 275 km se estendem por Portugal.