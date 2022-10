Espanha diz garantir "segurança de abastecimento elétrico" a Portugal e França

O Governo espanhol disse esta terça-feira que Espanha garante "segurança de abastecimento elétrico" a Portugal e França e que as exportações de energia para estes dois países provam a importância de haver mais interconexões energéticas na União Europeia.

Segundo dados do Governo espanhol, por causa da seca, que afetou a produção hidroelétrica, 35% da eletricidade consumida em Portugal em outubro foi importada de Espanha, enquanto também dispararam as vendas para França desde janeiro por causa da paragem das centrais nucleares francesas.

O aumento das exportações de eletricidade para Portugal e França fizeram disparar o uso de gás natural em Espanha em agosto e setembro, meses em que já estavam em vigor medidas para poupar no consumo de energia, explicou terça-feira a ministra espanhola Teresa Ribera, em Madrid, numa conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.