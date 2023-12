Espanhóis querem receber água a partir de Portugal

O presidente regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, disse no domingo, no Dubai, que o seu gabinete está a negociar a transferência de água para o seu país a partir de Portugal, mas o Ministério do Ambiente e Ação Climática garante não ter conhecimento de “nenhuma proposta por parte de Espanha” e adianta que deve seguir-se “o que está definido pela Convenção de Albufeira”.









Para Juan Manuel Moreno, a transferência de água pode ser “a solução” para combater o impacto da seca, no âmbito de uma estratégia global que inclui também a dessalinização e a purificação da água, frisando que “sem água não há vida, não há turismo, não há agricultura ou industria”.

O governante espanhol falava à margem da 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que termina esta terça-feira no Dubai, mas já em outubro o CM noticiou a aprovação pelo Parlamento Regional da Andaluzia de uma proposta que visa a “transferência dos direitos da água dos utentes da Barragem do Alqueva para os utentes da bacia hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras”.









Leia também Espanhóis querem tirar água do Alqueva De acordo com os cálculos feitos pelos lideres da região de Huelva, os agricultores portugueses necessitam de 600 hectómetros cúbicos de água por ano para o regadio e os espanhóis de 100 hectómetros cúbicos para “salvar a campanha agrícola anual”.

Os andaluzes destacam o volume “verdadeiramente impressionante” do Alqueva e dizem que seria uma medida temporária e excecional e invocam a Convenção da Albufeira, que regulamenta o regime de caudais.