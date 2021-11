Especialista defende que se deve vacinar crianças com menos de 12 anos contra a Covid-19

Enquanto não forem vacinados os menores de 12 anos não será possível controlar a pandemia, defende o infeciologista Jaime Nina. “As crianças representam mais de 10 por cento da população, o que significa que em Portugal há mais de um milhão de pessoas por vacinar, número suficiente para manter o vírus em circulação”, afirma o especialista ao, considerando que “o vírus só ficará controlado quando as crianças abaixo de 12 anos forem vacinadas”.O médico acredita que “a Agência Europeia de Medicamentos e a sua congénere nos Estados Unidos vão dar luz verde à vacina em crianças em dezembro ou janeiro” e, nessa altura, “será possível cortar a circulação do vírus.”

O especialista nota ainda que a eficácia vacinal de 95% significa que “5% da população não ficou protegida”, o que representa mais meio milhão de pessoas. “Há ainda os que não se quiseram vacinar e, entre a população imigrante, sobretudo os ilegais, a percentagem de vacinados é mínima. As autoridades sanitárias nunca falam disto, mas o vírus não quer saber do visto de residência”, refere o infeciologista.Com base nestas estimativas, poderá haver 2 milhões de pessoas em Portugal ainda sem vacina. “A situação não está controlada e assusta-me uma certa displicência da população. Ainda temos em média 10 mortes por dia, cerca de 3500 por ano, o dobro dos óbitos por cancro no pulmão”, afirma.