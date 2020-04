Especialista em homeopatia garante que “estímulo vibracional cura os sintomas” do coronavírus

A homeopatia pode ajudar no alívio da sintomatologia associada à Covid-19 e, principalmente, reforçar o sistema imunitário.

CM - É possível recorrer à homeopatia para prevenir ou amenizar os sintomas do Covid-19?

- A homeopatia considera a doença como um desequilíbrio da energia vital, expresso pela totalidade dos sintomas.

O objetivo é repor esta energia vital devolvendo o equilíbrio e os padrões de saúde adequados. Nessa medida, os remédios homeopáticos não visam substituir o tratamento convencional ao coronavírus, mas sim complementar o tratamento e ajudando na profilaxia, fortalecendo a imunidade e as defesas do corpo para melhor se adaptar aos efeitos adversos nefastos e prolongados provocados pelo vírus. Tratando-se de uma doença epidémica, os remédios homeopáticos a utilizar devem ser adaptados àquilo que são as características sintomatológicas que cobrem o quadro clínico apresentado pela maior parte dos pacientes, respeitando a similitude entre sintomas – paciente – remédio (matéria médica de cada remédio).

- Como reforçar o sistema imunitário?

O sistema imunitário é reforçado quando recebe o estímulo da informação energética do remédio homeopático. O papel da homeopatia é, pois, o auxílio da mitigação daquilo que são os sintomas comummente presentes (febre, tosse, cefaleias, fadiga) pelo estímulo energético e vibracional dos diferentes remédios homeopáticos.

- Todos podem usá-los?

- É a vantagem maior: não apresentarem efeitos secundários nem contraindicações e poderem ser utilizados por todas as faixas etárias.