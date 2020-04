Especialista em medicina dentária alerta: "Tratamentos potenciam contágio”

À falta de consultas e tratamentos dentários, há que cuidar dos dentes melhor do que nunca. Os conselhos de Carlos Almeida, especialista em medicina dentária e implantologia:

CM – As consultas de medicina dentária estão suspensas. Que cuidados devemos ter?

- É preciso que todos percebam que esta medida imposta serve para proteção dos doentes, assim como dos profissionais de saúde, uma vez que se trata de uma atividade de alto risco, com taxas de contágio superior a 95% devido aos aerossóis produzidos pelos instrumentos rotatórios como é o caso da turbina. É do conhecimento geral que devemos cuidar diariamente dos nossos dentes, através de uma escovagem com pasta fluoretada após as refeições, o uso de fio ou fita dentária e bochecho com elixir. Devem-se evitar alimentos ricos em açúcar, duros ou crocantes evitando-se a cárie e o risco de fratura da superfície dentária. Comportamentos que possam implicar queda, em especial em crianças, devem ser evitados porque podem levar a fraturas dentárias sérias que embora estejam incluídas no grupo de urgências que podem ser atendidas irão colocar o paciente numa situação de potencial contágio.



CM - E quem usa aparelhos?

- Os tratamentos ortodônticos de manutenção não estão incluídos no grupo de urgências definidas pelo Governo e pela própria Ordem dos Médicos Dentistas. Todos os pacientes que possuem um aparelho ortodôntico terão de esperar por uma normalização da situação para poderem dar continuidade ao tratamento. Obviamente, isto levará a que o tratamento seja prejudicado, uma vez que a falta de ativação dos elásticos e a substituição dos respetivos arcos fazem com que os dentes deixem de se mover em direção a posição final desejada.