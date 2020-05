Especialista em medicina Interna: "A Covid-19 é uma doença desafiante”

A hipoxia silenciosa - ou ‘feliz’, como também é conhecida - é um dos sintomas mais intrigantes da Covid-19.- Hipoxia significa que existe um baixo valor de oxigénio no sangue e normalmente manifesta-se por dispneia, pela incapacidade de se terminar frases, cansaço extremo e uso de músculos acessórios da respiração. O termo hipoxia silenciosa significa que esta se instala e o doente não apresenta sintomas. Ou seja, é um achado laboratorial não traduzido clinicamente.- Existem dois tipos de doentes: chamamos-lhe fenótipo L (low) e fenótipo H (high). Os doentes com fenótipo L apresentam-se com hipoxemia silenciosa. Têm a chamada pneumonite associada à Covid-19, havendo uma alteração da ventilação/perfusão (com redução da perfusão), mas com normal quantidade de pulmão ventilado, o que faz com que não haja sensação de falta de ar. Os doentes com o chamado fenótipo H, são os que apresentam insuficiência respiratória grave: dispneia, incapazes de terminar frases ou mesmo falar, uso de músculos acessórios de respiração, entre outros.- Porque há uma quase dissociação clínico-laboratorial. Estamos habituados a ver estes valores de oxigénio baixos em doente com clínica muito grave. Não seria expectável ter estes valores em doentes que aparentam estar bem e, afinal, dali a poucas horas estão ventilados. A Covid-19 é uma doença desafiante precisamente porque , entre várias questões, tem estas apresentações incomuns.n