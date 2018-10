Especialista em técnicas de sedução revela os sete erros mais comuns dos homens

Chris Manak, cobra 2600 euros por sessões individualizadas, para ajudar os homens a ter sucesso com mulheres.

O australiano Chris Manak é um consultor muito especial. Desde 2008 que o seu trabalho é aconselhar homens sobre a arte de seduzir. Faz acompanhamentos personalizados e chega a cobrar 2600 euros para sair com homens e ajudá-los a mudar a maneira de estar e falar com mulheres, para os ajudar a encontrar o par ideal."Em 2004, passei por uma separação que me deixou perdido. Percebi que nunca tinha feito alguma escolha com as mulheres. Sempre que tive um encontro, foram elas a escoher-me. Estava encalhado. Decidi agir. Deu muito trabalho, mas encontrei a auto-estima que me faltava. Encontrei uma direção para a minha vida", conta o consultor no seu site. Mas Chris deixa um aviso: "O que eu consegui, qualquer um consegue. Mas é preciso trabalho e muita disciplina". Numa entrevista ao Daily Mail, Chris conta que os anos que leva a acompanhar centenas de homens o fez identificar os sete erros mais comuns que os homens cometem quando tentam seduzir uma mulher no primeiro encontro:

Não partir para a ação

Se quer ter mais encontros, é preciso fazer alguma coisa por isso. Sair à noite, ir a bares, inscrever-se num curso e ter uma vida ativa online.

Não se aproximar

Para encontrar alguém é preciso reunir a coragem para estabelecer um contacto e começar uma conversa com uma mulher. Às vezes vai correr bem, outras vezes não, é assim que funciona a natureza humana.

Vestir-se mal

A forma como um homem se apresenta afeta o sucesso num encontro. Os homens devem aprender a vestir-se apropriadamente

Fazer jogos

Um homem verdadeiramente confiante não precisa de entrar em joguinhos para engatar. Até porque uma mulher segura de si não vai tolerar estes rodeios e armadilhas

Ser forreta

Se é preciso pagar um jantar ou uma bebida, que se faça sem hesitações. Um encontro é também um investimento

Não manter a liderança

Isto pode revelar-se quando um homem não mantém uma conversa ou quando não toma nenhuma decisão durante o encontro. Pedir a permissão da mulher a cada passo do encontro vai tornar-se irritante em pouco tempo.

Ficar ciumento ou possessivo

É um grande indicador de insegurança e um dos motivos mais frequentes de rutura numa relação. Ninguém gosta de ver a sua liberdade ser questionada ou de ter de justificar todos os seus passos.

O especialista em engate, deixa mais algumas advertências. Por exemplo, a de que não vale a pena insistir em tentar conquista ruma mulher que não esteja interessada. É tempo perdido se não há qualquer empatia. E também é contra-producente um homem tentar impressionar uma mulher mostrando todas as virtudes (sejam elas verdadeiras ou encenadas) numa só noite. O exagero leva a que elas se sintam intimidadas. "Uma mulher quer divertir-se com um homem que veja como um igual, com quem possa relaxar. Não por alguém que a quer impressionar a cada momento".