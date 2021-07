Especialista propõe atualização do limiar de incidência para 480 casos Covid por 100 mil habitantes

A investigadora Andreia Leite, da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Universidade Nova de Lisboa, propôs esta terça-feira a atualização do limiar de incidência na avaliação de risco da covid-19 para 480 casos por 100 mil habitantes.

A especialista apontou ainda para a definição de um limite de ocupação em unidades de cuidados intensivos (UCI) de 255 camas, durante a sua intervenção na reunião no Infarmed, em Lisboa, que, dois meses depois, volta a juntar especialistas, membros do Governo, Presidente da Assembleia da República e Presidente da República para análise da situação epidemiológica do país.

"Estamos em condições de atualizar o limiar de incidência para 480 casos por 100 mil habitantes (atualmente 240 por 100 mil), que se poderá traduzir numa ocupação de 255 camas" em UCI, defendeu, acrescentando que nesta fase de transição é necessário continuar a "caracterizar a situação nas suas várias dimensões" (probabilidade de infeção e doença grave) e "identificar alterações das características da epidemiologia da doença", ou seja, novas variantes.