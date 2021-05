Especialista recomenda testagem a quem participe em casamentos e batizados

Fernando Almeida, do INSA, recomendou esta terça-feira durante a conferência com Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, e André Peralta Santos, da DGS, que quem participe em eventos com muita gente ou onde o contacto seja de longa duração, que faça o teste da Covid-19.



O especialista pede "responsabilidade" e nomeia eventos como casamentos ou batizados defendendo que alguns casamentos têm uma duração bastante longa e por isso é recomendável fazer o teste antes desses mesmos eventos de forma a garantir a segurança de todos.

