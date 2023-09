Especialista sugere equipa nacional fixa, pronta e treinada para sismos

Luís Pimentel, comandante dos bombeiros agora no quadro de honra, liderou o grupo operacional da equipa portuguesa que, há 20 anos, foi para as operações de socorro e resgate no sismo da Argélia, de magnitude 6.8 na escala de Richter, que fez mais de 2200 mortos e dez mil feridos.



Não menospreza nem culpa os socorristas de agora, mas lamenta que Portugal não tenha constituída uma equipa de socorro “fixa, nacional, pronta e preparada” para quando for necessário acudir a outros países - e que a falta dessa estrutura permanente e em constante treino “não gera confiança nos parceiros”.









