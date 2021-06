Especialistas alertam para a “síndrome de rosto vazio” quando for permitido andar na rua sem máscara

Psicólogos alertam para o chamado "síndrome do rosto vazio" quando for permitido relaxar no uso de máscara na rua. Esta condição pode trazer transtornos a quem deixa de usar máscara por sentir que está vulnerável a novas infeções.

Quanto ao tratamento, segundo o jornal La Voz de Galicia, o Instituto Europeu de Psicologia Positiva de Madrid afirma que "não existe um tratamento eficaz e concreto para tratar esta síndrome" e que o que deve ser feito é "proporcionar a aprendizagem de determinadas ferramentas e estratégias para as pessoas que sofrem esta síndrome controlarem o medo e a ansiedade que sentem".

Acrescentam ainda os psicólogos que a abordagem sucessiva ao problema, de forma faseada, é uma boa solução: "É uma estratégia para que, aos poucos, nos possamos acostumar com a situação que causa medo e ansiedade, fazendo isso de forma gradual, e com muita flexibilidade".

"Faça de forma gradual, muito flexível, aos poucos e acima de tudo potencialize os recursos que a pessoa possui, seja ela resiliência, habilidades sociais, seja do bom senso e das fortalezas", aconselha o Instituto Europeu de Psicologia Positiva de Madrid.

Para confirmar se tem esta síndrome existem três parâmetros: "medo de contágio ou de ser infetado, sensação de insegurança ao não usar a máscara ou sensação de desconforto ao interagirmos com alguém quem não o usa", afirma Sónia Castro, psicóloga e membro do Instituto ao La Voz de Galicia.