Um grupo de especialistas de várias áreas alerta para a elevada carga da infeção por vírus sincicial respiratório (RSV) e defende a necessidade de um método preventivo universal para todas as crianças.



Os peritos (pediatras, neonatologistas, médicos de Saúde Pública, enfermeiros, economistas, associações de pais e autoridades de saúde) lembram, num documento citado pela Lusa e que será entregue ao Governo, que as infeções respiratórios pelo RSV obrigam a hospitalizar por ano uma média de 5,6 crianças em cada mil com menos de 5 anos de idade.









