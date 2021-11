Adesão à vacinação contra Covid-19 em Portugal "preveniu 200 mil infeções e 2300 vidas"

Grupo etário até aos nove anos é o que regista maior incidência da Covid-19

O especialista Pedro Pinto Leite apresentou a situação epidemiológica em Portugal e na Europa.



Portugal encontra-se na quinta fase pandémica em que os casos e a mortalidade está inferior às fases pandémicas que Portugal já ultrapassou.



Neste momento há uma tendência crescente de contágios em Portugal.



As regiões com maior incidência é o Algarve, a seguir o Centro e, seguidamente, a região Autónoma da Madeira. As regiões de Lisboa e Vale do Tejo, o Alentejo e o Porto são as regiões com uma incidência menor.



O grupo etário até aos 9 anos é o que regista maior incidência da Covid-19 seguindo-se a faixa dos 20 aos 39 anos.



Os principais surtos correspondem a escolas e universidades.



A região do Algarve é a região com maior incidência em Portugal e poderá haver circulação comunitária da variante do Reino Unido.



A taxa de mortalidade a 14 dias por 100 mil habitantes encontra-se a 11,1% e a taxa de incidência é de 203 casos por 100 mil habitantes.



Relativamente à situação europeia Portugal está abaixo da incidência e taxa de mortalidade. Há seis países na categoria de preocupação muito elevada: Croácia, Eslovénia, Polónia, Hungria, Grécia e República Checa, com incidências que chegam a dois mil casos por 100 mil habitantes.



O risco de internamento foi 2 a 5 vezes menor nas pessoas com vacinação completa. Quanto à letalidade, em outubro de 2021, foi 1,4 a 4 vezes menor nas pessoas com vacinação completa.



"A vacinação reduziu o risco de internamento e de morte", reafirmou o especialista. Portugal encontra-se a progredir atendendo às tendências e demonstra uma resposta de controlo.