Especialistas avaliam potencial de fármaco da asma em doentes internados no São João

Especialistas do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e do Centro Hospitalar Universitário de São João vão avaliar o potencial de um fármaco, usado na terapia da asma, em doentes internados com pneumonia "moderada a grave".

"O ponto forte deste trabalho é ir buscar um fármaco - o Montelukast - que é muito seguro e tem potencial. Há uma plausibilidade biológica para ele funcionar", afirmou hoje, em declarações à Lusa, André Moreira, médico do Hospital de São João e investigador do ISPUP.

O projeto, desenvolvido no âmbito da linha de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 'RESEARCH 4 COVID-19', envolve investigadores do ISPUP e mais de 20 especialistas do Hospital de São João, no Porto.