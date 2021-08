Especialistas criam máscaras de tecido que neutralizam a Covid-19

Um grupo de investigadores, da Universidade Nacional Autónoma do México, criou uma máscara a partir de um tecido que consegue neutralizar o SARS-CoV-2, de acordo com um estudo publicado na revista The New England Journal of Medicine.



O material inovador chama-se SakCu. Sak significa prata na língua maia e Cu é o símbolo químico do cobre.





De acordo com os especialistas, o vírus não consegue sobreviver muito tempo em superfícies de cobre, nesse sentido, a incorporação deste material ajuda na proteção contra a infeção.O equipamento de proteção individual é composto por três camadas, a interna e a externa são de algodão e a do meio é formada por uma nanocamada de prata e cobre num polipropileno.Para testar a eficácia do produto desenvolvido, a universidade utilizou gotas do vírus de doentes com Covid-19. Estas foram colocadas sobre a camada de prata e cobre e os os pesquisadores concluíram que se a carga viral fosse alta, o vírus desaparecia em mais de 80%, em oito horas, mas se a carga viral fosse baixa só demoraria duas horas até que já não fosse possível detetar nenhum vestígio do SARS-CoV-2.A máscara pode ser lavada até 10 vezes, segundo os investigadores.