No último inverno praticamente não houve casos de gripe no hemisfério Norte, o que não permitiu desenvolver o reforço de imunidade contra o vírus influenza e as suas estirpes. Por isso, é com apreensão que as autoridades e os especialistas veem a época gripal 2021/22.“Não tivemos atividade gripal e temos alguma apreensão, pois estivemos todos mais protegidos naquilo que é a nossa exposição, não só ao vírus da gripe, mas a outras infeções respiratórias.