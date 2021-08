Especialistas procuram cura para perda do olfato em doentes Covid-19

Um dos sintomas mais comuns relacionado com a infeção pela Covid-19 é a perda de olfato. Por isso, há já vários especialistas empenhados na procuram da cura para perda do olfato em pacientes que perderam esse sentido em sequência da infeção.A Universidade de Aveiro tem um kit de aromas naturais para testar possíveis efeitos de recuperação, segundo avança a imprensa deste domingo.Recorde-se que já o Hospital Garcia de Orta estava a procurar ajudar os doentes a recuperar o cheiro. O Smell Test português foi buscar inspiração a uma experiência feita em Barcelona, ainda nem se sonhava que as nossas vidas seriam afetadas por um novo coronavírus que faz pontaria ao olfato.

Mas o teste original "estava adaptado à realidade catalã", incluindo "cheiros mais estranhos, como por exemplo cogumelos", e, por isso, a equipa do Garcia de Orta adaptou-o "à realidade portuguesa", escolhendo "essências mais características", que validou junto da população portuguesa, explicou à Lusa Armando Alcobia, diretor dos Serviços Farmacêuticos do hospital.

Anis, gasolina, aguarrás, fumado, tangerina, cogumelo, queijo, melão - são as essências que desaparecem do teste português, que opta por introduzir alfazema, canela, pinheiro, chocolate, laranja e café, "substâncias tipicamente portuguesas que estimulam os mesmos grupos de nervos", explica Luís Antunes, diretor do Serviço de Otorrinolaringologia do hospital.