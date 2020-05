Espécie rara de águia-imperial-ibérica avistada em Trás-os-Montes

Um sinal de esperança, em tempos de pandemia.

Uma espécie rara e ameaçada de águia foi avistada no final de abril na região de Trás-os-Montes. Trata-se da águia-imperial-ibérica, uma ave avistada em território nacional apenas uma vez desde 1980.

O mais recente avistamento aconteceu no passado dia 30 de abril pela Palombar – Conservação da Natureza e do Património Rural, que conseguiu captar o animal através das câmaras de foto-armadilhagem colocadas por técnicos da Conservação da Natureza e do Património Rural num dos Campos de Alimentação para Aves Necrófagas, no concelho de Mogadouro.

"Nos finais da década de 70 e inícios dos anos 80, a população reprodutora da espécie Aquila adalberti desapareceu em Portugal e a nidificação só voltou a ser confirmada em 2003 na região do Tejo Internacional, na Beira Baixa", recordou a Palombar.

O organismo afirma que têm sido feitos vários esforços de conservação da espécie, que tem vindo a colonizar lentamente o País.

Em Espanha, foi confirmada a existência de três casais reprodutores em Salamanca e um na província de Zamora, áreas limite do Nordeste Transmontano.

Segundo a Palombar, na base do elevado risco de extinção da espécie está uma doença e os períodos consecutivos de baixa produtividade.