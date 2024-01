Espera para doentes urgentes rondava as 11 horas na tarde desta quarta-feira no Hospital de Loures

O tempo de espera para doentes urgentes rondava às 18h00 desta quarta-feira as 11 horas no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com uma lista de espera de mais de 60 pessoas.

Segundo os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no Hospital de Santa Maria o tempo médio de espera ultrapassava as sete horas, com 45 doentes a aguardar atendimento.

Os dados referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado é o das pessoas que se encontram atualmente a aguardar atendimento, após triagem.

Segundo os dados consultados pela agência Lusa nos restantes hospitais da região de Lisboa os tempos de espera são menores, com os hospitais Fernando Fonseca (Amadora) e São José, Lisboa, a apresentarem um tempo de espera a rondar as três horas e meia e com cerca de 18 pessoas em espera.

Os mesmos valores para o Hospital de Matosinhos, a rondar as três horas. Mais tempo do que as duas horas e meia do Hospital de São João (23 pessoas em espera), e das menos de duas horas de Santo António (13 pessoas), ambos no Porto. Em Gaia o tempo de espera também não chegava às duas horas.

Na zona de Lisboa os tempos de espera eram também inferiores a duas horas no Hospital Garcia de Horta, em Almada, e no São Francisco Xavier, Lisboa.