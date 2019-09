Espera por consultas hospitalares foi superior ao limite

Mais de metade das consultas hospitalares de Neurocirurgia (57,3%) e Dermatologia (50,4%) garantidas por unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante o ano passado, ultrapassou o tempo máximo de espera considerado clinicamente aceitável.O Relatório Anual de Acesso aos Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades Convencionadas relativo ao ano passado revela ainda que apenas 51,2% das consultas externas hospitalares de Oftalmologia respeitou os Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG). A procura de cuidados hospitalares a este nível cresceu 0,9%, quando comparado com o ano anterior, para mais de 12,1 milhões de consultas externas, em 2018, valor recorde no SNS.O número de cirurgias foi, igualmente, o mais alto de sempre (595 000), mas à custa dos privados e setor social: os hospitais convencionados e protocolados asseguraram mais 10 952 cirurgias, face a 2017. Já os hospitais do SNS realizaram 529 758 cirurgias, menos 4787 quando comparado com o ano anterior.A Administração Central do Sistema de Saúde defendeu ontem, na sequência da divulgação do relatório, que a necessidade de dar resposta à redução do TMRG para cirurgia, de nove para seis meses, justifica o maior recurso a entidades privadas com que o sistema público mantém acordos e convenções. Considerada a mediana, os utentes em lista de espera tiveram de esperar três meses e meio.O número de doentes dependentes de álcool (13 828) ou drogas (25 582) seguidos pelo Serviço Nacional de Saúde baixou, apesar do número crescente de novos casos (1858) e do aumento do número de utentes readmitidos (1603).As consultas e primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica mais do que duplicaram entre 2010 e 2018. Nas primeiras consultas, subiu de 19 620 para 44 099.Mais de meio milhão de utentes optaram por consultas em hospitais fora da sua área de residência entre junho de 2016 e dezembro de 2018.