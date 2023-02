O tempo de espera pela 1.ª consulta de especialidade nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde pode atingir mais de mil dias no caso dos doentes com prioridade normal, muito superior ao Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG), que é de 120 dias.



Os dados disponibilizados no portal do SNS mostram que é no Hospital da Guarda que está a espera mais elevada: 1401 dias, quase 4 anos, para Cardiologia.









