Esperam horas pelas vacinas da Covid-19 em Valongo

Um atraso na entrega das vacinas da Pfizer, na segunda-feira, deixou vários utentes à espera de serem vacinados, em Valongo. O problema começou às 10h00, altura em que as primeiras pessoas tinham a administração da dose agendada. Remarcou-se para as 16h00, mas só pelas 20h00 é que foram vacinados.



Muitos dos utentes com mais de 70 anos acabaram por abandonar o centro de vacinação, ir a casa almoçar e regressar mais tarde. Esta terça-feira, ao que o Correio da Manhã apurou, a administração das vacinas contra a Covid-19 já estava a decorrer com normalidade.



Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários