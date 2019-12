Esperança de vida de doentes com mieloma está a aumentar

É uma doença rara, atinge sobretudo homens entre os 50 e os 70 anos, mas estima-se que em Portugal ocorram cerca de 300 novos casos por ano de mieloma múltiplo, uma doença maligna, cujo tumor tem origem na medula óssea, em que a célula afetada é o plasmócito.No mieloma múltiplo, os plasmócitos aumentam de forma descontrolada, infiltram a medula óssea e provocam um enorme aumento da produção das imunoglobulinas, com uma taxa de sobrevivência reduzida. A boa notícia é que os novos tratamentos têm permitido aumentar a sobrevivência.Em 2001, no Porto, nasceu a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL), que recentemente recebeu uma bolsa no valor de 10 mil euros pelo projeto ‘Perto de Si, pela Sua Saúde’."A APLL nasceu do reconhecimento da necessidade de os doentes, familiares e profissionais de saúde partilharem informação sobre as doenças malignas do sangue e dar informações adicionais sobre tratamentos e perspetivas de vida", explica Isabel Barbosa, presidente da APLL.O projeto ‘Perto de Si, pela Sua Saúde’ pretende essencialmente informar a população sobre as doenças hemato-oncológicas, "porque informar significa capacitar estas pessoas para uma melhor gestão da sua doença", acrescenta.A incidência do Mieloma Múltiplo na Europa ronda os três a quatro novos diagnósticos por 100 mil habitantes, em cada ano. A ocorrência em pessoas com menos de 40 anos de idade é rara (3%). Mas o diagnóstico pode ser demorado e muitas vezes implica a realização de vários exames.Alguns doentes têm muitos sintomas, outros não. O mais comum é o cansaço com a presença de anemia. Mas também as dores ósseas intensas e prolongadas, uma infeção respiratória ou o aparecimento de insuficiência renal.Não tem cura: o tratamento pode fazer regredir ou estabilizar a progressão da doença. Os tratamentos possíveis são quimioterapia, radioterapia e o transplante de medula óssea.A sobrevida aumentou de 3 anos para mais de 6 anos graças à melhoria dos tratamentos.Para Luísa Torres o calvário começou aos 43 anos. Primeiro, uma pneumonia grave, até que três meses depois, sempre com o estado de saúde a agravar-se, recebeu a notícia de que tinha uma anomalia no sangue: um mieloma múltiplo. "Fiquei sem chão", conta."Fiz dois transplantes. O primeiro teve muitos efeitos secundários e foi bastante difícil. O segundo foi completamente diferente. A medicina tem evoluído muito. Não tive praticamente efeitos secundários. Trabalhei durante todo o processo de quimioterapia", recorda Luísa que, agora, através da APLL, ajuda outras pessoas na mesma situação.