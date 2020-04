"Espero o teste há 25 dias": Motorista de táxi diz que tem sintomas há um mês

Vítor Conceição, 46 anos, vai por fim fazer, amanhã, o teste para saber se está infetado pelo novo coronavírus. "Estou na expectativa, porque na verdade não estou bem. Desde o dia 13 de março, há quase um mês, que tenho tosse e dores no corpo", referiu.Acredita que se estiver infetado foi uma situação que ocorreu num contexto de trabalho. Motorista de táxi, transportou do aeroporto de Lisboa um casal de italianos. "A Itália já nessa altura estava um caos. E eu fiquei assustado. Abri as janelas do carro, mas a verdade é que desde então tenho tosse", explicou."Fui ao médico de família e fiquei de baixa. Passam-se os dias e não vejo melhoras", referiu. Ao que acrescentou: "Em termos familiares não tenho a minha mulher e filha junto de mim. Foram para Inglaterra para visitar familiares e continuam lá. E agora também não podem vir. É desta forma que estou em isolamento. Elas foram embora a 15 de março e no dia seguinte fui ao médico. Espero o teste há 25 dias."Residente em Lisboa, conta que para o setor do táxi a pandemia tem um efeito muito negativo. "Estou de baixa médica, mas do que me contam por telefone, a maior parte dos profissionais foi para casa. Os poucos que trabalham fazem, em média, dois serviços por dia", referiu."Nos primeiros dias de março já se notava que os serviços eram em muito menor número. Na prática o que trabalhava era para fazer face às despesas decorrentes da profissão. Depois fui para a baixa médica", disse. Vítor Conceição permanece em casa, o teste será feito num laboratório privado.