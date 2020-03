Espinho já tem um centro de acolhimento para combate ao coronavírus

Como medida de combate ao novo coronavírus, Espinho já tem um centro de acolhimento de grupos de reforço constituídos por 50 operacionais apoiados por 15 veículos. O local também pode ser ser utilizado para acolher pessoas que necessitam de permanecer em isolamento.A medida está enquadrada no Plano Nacional do COVID-19 e foi preparada pelos bombeiros do Concelho de Espinho. A estrutura foi montada no edifício da ex-escola básica da Seara, em Silvalde.Os bombeiros passam a disponibilizar, a partir de hoje, uma tenda climatizada e um gerador de grande capacidade. São recursos que permitem mobilizar, num tempo máximo de 12 horas, meios de logística pesada para reforçar os espaços de qualquer instituição.A valência foi disponibilizada pelo Grupo Milícia.Ambas as situações estão a ser realizadas em estreita articulação com o Serviço Municipal de Protecção Civil. A Cruz Vermelha Portuguesa de Espinho também colabora na disponibilização de almofadas, cobertores e lençóis.