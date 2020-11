Espinho sorteia vales e agiliza encomendas para apoiar comércio tradicional

O município de Espinho vai promover um sorteio de vales de compras para incentivar as vendas no comércio local, num apoio de 20 mil euros, e agilizar as entregas por correio de encomendas online, revelou hoje a autarquia.

As duas medidas foram anunciadas pelo presidente desta autarquia do distrito de Aveiro, que assim pretende combater o "forte impacto negativo" que a segunda vaga da pandemia de covid-19 está a ter em toda a economia e que é particularmente evidente em Espinho, dada a quantidade de obras de requalificação urbana também em curso nessa cidade.

"Os comerciantes são um dos pilares da economia do nosso concelho e foi para os ajudar que tomámos estas medidas, num momento e numa circunstância que justifica mais do que nunca a necessidade desse apoio", disse Joaquim Pinto Moreira à Lusa.

No caso do sorteio de vales de oferta para compras, a iniciativa arranca no dia 25 e está aberta a todos os comerciantes - de lojas, restaurantes e serviços - que desejem associar-se à campanha.

Para tal, os comerciantes devem comprometer-se a atribuir aos respetivos clientes um talão por cada 20 euros em aquisições no seu estabelecimento.

Esses cupões deverão, depois, até 06 de janeiro, ser depositados pelo comprador numa tômbola a instalar na Loja Interativa de Turismo de Espinho.

Dois dias mais tarde realizar-se-á o sorteio, que prevê a distribuição de 127 vales de oferta com valores individuais de 20 até 1.000 euros.

Segundo Pinto Moreira, tal "representa um apoio global na ordem dos 20.000 euros e envolve verbas integralmente suportadas pela Câmara Municipal".

Já no que se refere ao comércio sem transações presenciais, a autarquia liderada pelo PSD estabeleceu com os CTT uma parceria que assegura que as entregas a clientes do concelho de Espinho serão feitas no prazo máximo de duas horas.

O objetivo é facilitar "as compras nas lojas do comércio local, através de uma aplicação telefónica que permite ao cliente fazer o pagamento à distância e solicitar a entrega em casa pelos correios".

Na prática, os comerciantes interessados terão acesso a uma plataforma onde podem exibir os produtos disponíveis para entrega postal.

O consumidor seleciona o que lhe interessa, faz o pagamento e solicita a entrega numa morada à sua escolha.

A vantagem introduzida pela Câmara é que, no caso dos clientes com endereço nos 21,4 quilómetros quadrados do concelho de Espinho, a encomenda será entregue mais rapidamente, no prazo de 120 minutos.

Pinto Moreira realça, contudo, que "esse serviço só está disponível para lojas e não se aplica a restauração".

Além dessas medidas, o autarca social-democrata anunciou ainda que, até 31 de janeiro, terá em vigor uma redução de 50% na taxa fixa de consumo de água, saneamento e resíduos "para estabelecimentos e empresas que obedeçam aos critérios já sinalizados pelo Governo, de acordo com os respetivos códigos CAE [classificação de atividade económica]".

Prevê-se, ainda, "a isenção de taxas de licenciamento de esplanadas até ao final do próximo ano, desde que essas estejam devidamente autorizadas pelas entidades competentes".