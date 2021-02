Esposende exige à ministra da Saúde postos de vacinação Covid no concelho

O presidente da Câmara de Esposende enviou uma moção à ministra da Saúde para pedir que os idosos do concelho não sejam vacinados em Barcelos, como está previsto no plano para já delineado pelo ACES Barcelos/Esposende. A decisão das vacinas decorrerem em Barcelos, obrigando ao transporte de idosos com mais de 80 anos de Esposende para o concelho vizinho, tem criado polémica e levou o autarca a reunir de emergência para aprovar uma moção que foi enviada a Marta Temido e à DGS.

"Não obstante a compreensão das dificuldades técnicas que envolvem este processo, não apenas a constituição de equipas de profissionais e a preservação das vacinas no frio, é certo que a deslocação dos nossos idosos para Barcelos envolve um custo pessoal para todos, nomeadamente ao nível das dificuldades de deslocação", realça o Presidente da Câmara Municipal, Benjamin Pereira, preocupado com o processo de vacinação para maiores de 80 anos ou cidadãos com mais de 50 anos e várias patologias associadas.

"É da maior importância que haja em Esposende postos de vacinação para maior conforto e até segurança da nossa população", afirma o autarca que pede a Marta Temido que "a estratégia nacional de vacinação possa ser repensada, uma vez que não nos foi dada outra alternativa", afirma o autarca na moção enviada.