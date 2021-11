“Esqueçam o lítio e tragam é empresas”: Associações ambientalistas contra projetos de exploração mineira

"No passado já tivemos a exploração das minas de urânio, que foi um erro, e agora querem explorar o lítio e outros minerais! O Governo que esqueça isso e que traga mas é empresas para a região Centro de forma a atrair e a fixar os jovens”, pede António Minhoto, presidente da associação Ambiente em Zonas Uraníferas (AZU).









Esta terça-feira, dia de feira semanal de Viseu, a AZU e outras associações ambientalistas recolheram mais de 200 assinaturas contra os projetos de exploração mineira. “O abaixo-assinado está a ter uma boa aceitação. Vamos continuar a recolher assinaturas até dia 10 de dezembro”, diz António Minhoto.

Entre as ações desenvolvidas, “estão sessões de esclarecimento junto dos donos das terras que, em algumas zonas, são só pessoas mais velhas, pois já não há jovens”, relata o presidente da AZU.









"Há muitas pessoas revoltadas. Garantem que se nada for feito vão tocar os sinos a rebate em defesa das suas terras e do seu sustento", acrescenta.

A consulta pública do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio foi lançado logo a seguir às autárquicas e há poucos dias foram assinados 14 contratos “numa intenção clara de avançar com os projetos sem que o povo esteja devidamente informado”, denuncia António Minhoto. Os contratos afetam 20 concelhos do Interior.