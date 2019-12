Está aberta a corrida ao presente perfeito

A quadra assim o exige. O Natal é tempo de paz e amor mas também de prendas no sapatinho.Para evitar filas, correrias de última hora e procurar os melhores preços, o melhor é começar já a tratar disso. E porque escolher aquele presente muito especial pode não ser assim tão simples, oresolveu dar-lhe uma ajuda e elaborou uma montra de sugestões para todas as idades, gostos e bolsas.Antes de escolher, tenha sempre em conta os hábitos, os hobbies e o estilo de vida da pessoa que vai presentear.Dedique especial atenção à escolha das prendas para as crianças que, se não forem adequadas à idade, podem pô-las em perigo. Evite brinquedos com peças pequenas ou soltas para os mais pequeninos, pois acarretam risco de asfixia, e deixe para os mais velhos as escolhas mais radicais, como as tão populares trotinetas elétricas ou ‘hoverboards’.Se for necessário, aconselhe-se com os pais antes de ir às compras. Não ofereça animais de estimação, a não ser que os adultos lhe tenham feito sentir claramente esse desejo.A melhor prenda não é necessariamente a mais cara. Por isso, aposte em objetos personalizados , como uma caneca, uma almofada ou um avental com uma dedicatória escolhida por si. Seja nos presentes seja nas mensagens, use e abuse do sentido de humor, pois o riso é o melhor remédio para quando as festas acabam e se volta à rotina do dia a dia.Se em vez das lojas físicas optar pelo comércio online, poupará tempo, mas não se esqueça de confirmar os prazos de entrega, para não correr o risco de aparecer na Consoada de mãos vazias.E se puder opte por prendas solidárias, que fazem felizes os seus… e os outros.