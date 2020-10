"Esta casa está numa situação muito delicada": Guilhermina de Freitas assume a Relação de Lisboa

"Esta casa está numa situação muito delicada. Dificilmente terá havido um ponto mais baixo na história centenária", disse esta quarta-feira o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Lisboa. António Joaquim Piçarra, que presidia à cerimónia de tomada de posse de Guilhermina de Freitas à frente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), disse ainda que "os factos e as circunstâncias afetam a credibilidade" da instituição.O presidente do STJ aludia à acusação que pende sobre o antigo presidente do TRL, Luís Vaz das Neves, Rui Rangel e Fátima Galante, acusados no processo Lex; e ao processo disciplinar e à investigação sobre a atuação do ex-presidente Orlando Nascimento (ver pormenores). Piçarra disse que a Guilhermina de Freitas compete agora "dar a volta por cima", denunciando o que estiver a ser mal feito. "Sem complexos de qualquer tipo"."Tudo farei para recolocar o Tribunal da Relação de Lisboa no lugar de prestígio que merece", disse esta quarta-feira Guilhermina de Freitas, a primeira mulher a presidir à instituição. Manuel Soares, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), considera que a Desembargadora tem capacidades para "virar a página". "Não vale a pena fingir que não houve problemas", mas é preciso "criar mecanismos que evitem que se repitam", afirmou, pedindo celeridade aos processos em curso. É necessário, disse, "apurar o que aconteceu" e "atuar relativamente a quem possa ter atuado [mal]", concluiu.O juiz Orlando Nascimento, que se demitiu no início do mês de março da presidência da Relação de Lisboa, está acusado de abuso de poder. Terá cedido o salão nobre do TRL ao seu antecessor Vaz das Neves para uma arbitragem extrajudicial.O juiz Vaz das Neves tem uma empresa de "julgamentos privados" e terá ganhado 280 mil euros numa arbitragem extrajudicial. Está também indiciado por corrupção e abuso de poder na Operação Lex, que envolve Rui Rangel e Fátima Galante.