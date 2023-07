JMJ vai contar com 16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica

O Governo está a apresentar esta sexta-feira o plano de mobilidade e segurança para as Jornadas Mundiais da Juventude que decorrem entre os dias 1 e 6 de agosto em Lisboa. Cerca de 16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica vão estar dedicados à operação."Estes planos são transversais e abarcam muitas forças de segurança", começou por dizer a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.Ana Catarina Mendes adiantou que se trata de "um trabalho profissional" que foi elaborado nos últimos 400 dias e que envolveu todos os membros do Governo."O plano teve cooperação com outras forças de segurança internacionais. Esta é uma cooperação entre todos", acrescentou.Ana Catarina Mendes afirmou ainda que Portugal demonstrará que "perante um desafio de um evento desta natureza" estará à "altura de bem receber e acolher" e garantiu que o "trabalho desenvolvido nos últimos 400 dias envolveu todas as áreas do Governo".