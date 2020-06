"Esta pandemia é uma lição de vida": Marcelo volta a vestir pele de professor na telescola

"Muito boa tarde, chamo-me Marcelo Rebelo de Sousa, sou professor de jovens mais velhos do que vocês, mas hoje vou matar saudades dos milhares de aulas que dei ao longo da vida". Eis como o Presidente da República se apresentou esta segunda-feira na rubrica ‘Estudo em Casa’, da RTP.









Em cerca de 30 minutos, falou da pandemia de Covid-19 e dos sacrifícios que os portugueses fizeram para a controlar. Nomeadamente estudantes, professores e pais. “Este terceiro período foi o mundo de pernas para o ar”, disse. “Pode acontecer que o ano tenha corrido melhor ou pior para vocês. Se correu bem, parabéns. Se correu menos bem, não fiquem desanimados. A grande aula da vossa vida foi terem vivido o que viveram”, disse o Presidente da República, na pele de professor.

No final da sessão, disse aos jornalistas que Portugal tem de estar unido e que é preciso “diálogo e convergência quanto àquilo que vai ser a brutal crise social e económica que vamos enfrentar”. Questionado sobre a vandalização da estátua do Padre António Vieira, disse que “demonstrou não só ignorância como imbecilidade”, e lembrou que o orador português foi, no seu tempo, “progressista” e “perseguido pelos colonos, pela corte e pela Inquisição”.